Россия пытается заменить западные технологии для увеличения экспорта газа, - Bloomberg

"Загвоздка в том, что для этого нужно разработать собственную технологию, причем быстро", - отмечает агентство.

Россия хочет утроить экспорт сжиженного природного газа к концу десятилетия. Это амбициозная цель, которая сделает ее крупным поставщиком и, что особенно важно, позволит обладателю крупнейших в мире запасов природного газа выйти на столь необходимые новые потребительские рынки. Для этого Москва развивает собственные технологии сжижения, чтобы конкурировать с лучшими производителями оборудования для СПГ от Франции до США, которые покинули Россию после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Новатэк", частный российский экспортер СПГ, в апреле получил патент на модифицированный процесс "Арктический каскад", или ACM. Технология сжижения газа основана на конструкции, которая уже используется в четвертой очереди Ямальского завода, первого проекта компании по производству сверхохлажденного топлива и на данный момент крупнейшего завода СПГ в России.

Проект "Ямал СПГ", возглавляемый "Новатэком", стабильно работает значительно выше запланированной мощности, но первые три очереди были построены с использованием иностранного оборудования. Хотя "Новатэк" в своем годовом отчете за 2022 год сообщил, что четвертая линия "подтвердила свою надежность и высокую энергоэффективность", производитель столкнулся с проблемами после ввода линии в эксплуатацию в 2021 году.

Газ не приносит в государственную казну (или военную казну Кремля) столько доходов, сколько нефть. Хотя Владимир Путин не может позволить себе оставить его в затруднительном положении, у него мало решений. Москва больше не может полагаться экспорт газа в Европу, а усилия по отправке большего количества газа в Китай по трубопроводу могут занять много лет, прежде чем они осуществятся. Это указывает на СПГ: объекты могут быть построены рядом с газовыми месторождениями и свободно отправлены в любую точку мира, где цены самые высокие или появляется спрос.

"Доморощенная технология арктического СПГ стала абсолютным приоритетом администрации Путина, - сказала Морена Скаламера, преподаватель российских и международных исследований в Лейденском университете в Нидерландах. - Это определенно еще далеко не жизнеспособная замена западным технологиям, но у России есть стимул продолжать совершенствоваться в экономике военного времени".

Еще одним испытанием на горизонте является проект СПГ "Сахалин-2" на Дальнем Востоке России, который впервые будет проводить ежегодное техническое обслуживание турбин без привлечения иностранных подрядчиков. Работы начнутся в июле и продлятся примерно 40 дней , а продолжительное отключение грозит сокращением глобальных поставок и повышением спотовых цен.

Часть проблемы заключается в том, что Россия десятилетиями сосредоточивалась на разветвленных трубопроводных сетях в Германии и в Турцию, что оставило ее далеко позади остального мира с точки зрения технологии СПГ. В 2021 году, до войны, на СПГ приходилось около 15% всего экспорта газа.

Это означает, что один из крупнейших в мире экспортеров углеводородов фактически новичок в СПГ. Проект "Сахалин-2", поддержанный в основном иностранными фирмами, стартовал в 2009 году, а завод "Новатэка" на Ямале начал производство в 2017 году.

Сжижение газа чрезвычайно сложно. Сооружения - это огромные чудеса инженерной мысли, которые могут занимать площадь сотен футбольных полей и стоить миллиарды долларов. Типичный завод строится в течение трех-четырех лет и состоит из лабиринта труб, которые транспортируют, обрабатывают и затем охлаждают газ до -160 градусов перед загрузкой на специально сконструированные суда.

В новом проекте "Новатэка", известном как "Арктик СПГ 2", используется концепция строительства с использованием гравитационных конструкций, а также построен новый Центр строительства СПГ в Белокаменке, недалеко от арктического порта Мурманск.

Запуск первой технологической линии запланирован на конец 2023 года. Россия вполне может достичь этой цели, учитывая, что к моменту ухода иностранных подрядчиков большая часть работ на первой технологической линии была завершена.

В "Новатэке" заявили, что график остается в соответствии с планом: первая линия будет запущена в этом году, а вторая и третья - в 2024 и 2026 годах соответственно.

Однако индустрия СПГ по-прежнему настроена скептически. "Мы узнаем истинный потенциал технологии арктического каскада СПГ "Новатэка" только после того, как он будет запущен, - сказал Клаудио Штойер, директор SyEnergy Consulting, британского консультанта по энергетике с 30-летним опытом работы в глобальных СПГ-проектах. - В отрасли СПГ до тех пор, пока не будет продемонстрирована надежная работа новой технологии или поставщика, они считаются неподтвержденными".