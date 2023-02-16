Росія намагається взяти Бахмут до річниці вторгнення, - РНБО

"Це місто обіцяли подарувати Путіну ще на його день народження 7 жовтня. Цього не сталось, щось інше відбулось у Криму, бахнуло. Ця країна живе річницями і датами, Росія - це ж країна некрофіл, для них людина при житті нічого не варта. А коли померла, то має бути шана", - пояснив Данілов прив'язку до дати 24 лютого.

Він наголосив, у Росії зараз створюється низка приватних армій, і це шлях до нищення країни-агресора.

"Путін знищив і нищить Росію. Вони цього ще не усвідомлюють, але Путін нищить РФ, він хотів побудувати нову імперію, а знищить її", - додав Данілов.

Нагадаємо, що Бахмут залишається головним напрямком атак росіян, де вони зосереджують свої основні зусилля та не шкодують особовий склад, намагаючись прорватися.

Додамо, як розповів вчора президент України Володимир Зеленський, наразі на Бахмутському і Вугледарському напрямках найскладніша і найгарячіша ситуація, однак українські захисники тримаються і завдають максимальних втрат ворогу.

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