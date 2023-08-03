Росія намагається вербувати мешканців Казахстану на війну з Україною

У Казахстані проживає понад 3 млн етнічних росіян, і він традиційно був одним із найближчих союзників Росії. Проте уряд Астани не підтримав війни з Україною.

Явно орієнтована на казахів реклама показує прапори Росії та Казахстану та гасло "Пліч-о-пліч". Вона обіцяє одноразову виплату у розмірі 495 тисяч російських рублів (5300 доларів) тим, хто підпише контракт із російськими військовими, а також щомісячну зарплату у розмірі не менше 190 тисяч рублів (2000 доларів) та додаткові пільги.

Оголошення ведуть на веб-сайт, який пропонує потенційним новобранцям можливість вступити до російської армії Сахалінської області на Далекому Сході Росії. На сайті вказано, що його власником є Агентство розвитку людського капіталу Сахалінської області, організація, яку створив місцевий уряд.

Участь у військових конфліктах за кордоном за плату є незаконною відповідно до казахського законодавства.

Вербування мешканців Центральної Азії

Жителі інших колишніх радянських країн Центральної Азії розповіли агентству Reuters, що деякі з їхніх співвітчизників приєдналися або до російської армії, або до російських приватних груп, таких як "Вагнер", але вербування зазвичай відбувалося в Росії, де працюють мільйони узбеків, таджиків та киргизьких. робітників-мігрантів.

У Киргизстані у травні місцевого жителя засудили до 10 років позбавлення волі за приєднання до російських маріонеткових сил у Луганській області України. Міністерство закордонних справ Росії заявило на цьому тижні, що розглядає прохання російського політика про надання цій людині російського громадянства, щоб Москва могла чинити тиск на Бішкек, щоб він звільнив його і дозволив повернутися до Росії.

Казахських робітників-мігрантів за кордоном набагато менше через багатство країни, що базується на нафті, хоча вакансії на будівництвах у підконтрольних Росії частинах України також рекламуються на казахстанських сайтах оголошень.

Нагадаємо, останні два місяці Росія почала формувати нові великі з'єднання для війни з Україною. Однак, за даними британської розвідки, без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити хоч одну нову армію.