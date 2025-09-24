Росія намагається розвивати наступ на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічне угрупування військ "Дніпро".

За даними військових, на Новопавлівському напрямку окупаційна армія зосереджувала свої атакувальні зусилля в районі Філії, Січневого, Нововасилівки, Комишувахи, Новоселівки та Піддубного.

"Тривають важкі бої, однак противник, не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвивати наступ", - йдеться у повідомленні ОСУВ "Дніпро".

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська атакували центральну та західну частини Вовчанська і вели міські бої в Одрадному на Великобурлуцькому напрямку.

На Купʼянському напрямку противник проводив наступальні дії в районах Дорошівки, Петропавлівки та Купʼянська, проте спроби ворога не увінчалися успіхом.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку окупаційна армія не припиняє спроб прориву до адміністративного кордону Луганської та Донецької областей.

"Українські воїни відбивали атаки загарбників біля населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дробишеве, Торське та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.