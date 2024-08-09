Росія намагається прорвати оборону, ЗСУ відбиваються, - Генштаб

Росія зазнає втрат

Російська армія за добу втратила ще понад тисячу окупантів. Також ЗСУ знищили десятки одиниць техніки.

Всього з початку повномасштабної війни українські захисники ліквідували вже понад 588 тисяч російських загарбників. Росія намагається приховати втрати своїх окупаційних військ.

Додамо, за словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, Росія планує до кінця року збільшити кількість своїх військ в Україні до 690 тисяч.

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