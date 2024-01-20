У відповідь на оголошення НАТО про проведення навчань МЗС Росії заявило, що навчання мають провокаційний та агресивний характер. Міністерство звинуватило НАТО у демонстрації сили на порозі Росії. Росія також заявила, що регулярно пропонувала НАТО ініціативи щодо деескалації та закликала альянс відмовитися від провокаційних дій. Крім того, Росія перенесла свої військові навчання у внутрішні райони країни.

Російські офіційні особи звинуватили НАТО у використанні навчань для провокування країн Балтії на підготовку до війни з Росією. Вони також охарактеризували вчення як "серію провокацій". На пленарному засіданні ОБСЄ 17 січня Росія повторила ці звинувачення і заявила, що навчання НАТО на кордонах Росії та Білорусії "провокує ескалацію напруженості".

Кремлівські чиновники та пов'язані з Кремлем суб'єкти також неодноразово намагалися створити інформаційні умови для майбутніх агресивних дій проти держав-членів НАТО та їхніх сусідів. Російські навчання з радіоелектронної боротьби (РЕБ) у Калінінграді, можливо, викликали безпрецедентно високий рівень перешкод GPS у північній та центральній Польщі та південній Прибалтиці 25-27 грудня 2023 року та 10 та 16 січня 2024 року.

Раніше ми повідомляли, що за словами Bild, НАТО планує масштабні навчання зі сценарієм нападу з боку РФ.