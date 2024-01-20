В ответ на объявление НАТО о проведении учений, МИД России заявило, что учения носят провокационный и агрессивный характер. Министерство обвинило НАТО в демонстрации силы на пороге России. Россия также заявила, что регулярно предлагала НАТО инициативы по деэскалации и призывала альянс отказаться от провокационных действий. Кроме того, Россия перенесла свои военные учения во внутренние районы страны.

Российские официальные лица обвинили НАТО в использовании учений для провоцирования стран Балтии на подготовку к войне с Россией. Они также охарактеризовали учения как "серию провокаций". На пленарном заседании ОБСЕ 17 января Россия повторила эти обвинения и заявила, что учения НАТО на границах России и Белоруссии "провоцируют эскалацию напряженности".

Кремлевские чиновники и связанные с Кремлем субъекты также неоднократно пытались создать информационные условия для будущих агрессивных действий против государств-членов НАТО и их соседей. Российские учения по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) в Калининграде, возможно, вызвали беспрецедентно высокий уровень помех GPS в северной и центральной Польше и южной Прибалтике 25-27 декабря 2023 года и 10 и 16 января 2024 года.

Ранее мы сообщали, что по словам Bild, НАТО планирует масштабные учения со сценарием нападения со стороны РФ.