Россия пытается дискредитировать правительства, которые поддержали две революции в Украине, – ISW

Москва с помощью уголовных дел пытается дискредитировать прозападные правительства Украины, которые были сторонниками революций в 2004 и 2014 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

В частности, речь идет о событии от 7 июня текущего года. В этот день МВД России объявило в розыск бывшего украинского премьера и действующего народного депутата Юлию Тимошенко по уголовной статье. Аналитики считают, что объявление в розыск Юлии Тимошенко, а также других украинских чиновников, свидетельствует о попытке России дискредитировать прозападные правительства Украины, которые поддержали две революции в стране. "Ранее МВД России объявляло в розыск других действующих и бывших украинских политических и военных чиновников. Вероятно, Кремль пытается дискредитировать нынешнее и предыдущие прозападные украинские правительства, которые поддержали Оранжевую революцию в 2004 году и последовавшую за ней Революцию достоинства Евромайдана в 2014 году", – говорится в отчете.

Напомним, что по словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, 90% украинских военнопленных в России подвергаются физическим и моральным пыткам.



Ранее РБК-Украина сообщало, что "теория победы" Путина в войне против Украины ориентирована на длительную войну на истощение. Такой вывод сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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