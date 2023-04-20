UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Росія нам не друг". В Угорщині запевнили, що підтримують Україну

Фото: глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш (facebook com gergely gulyas1)
Автор: Наталія Юрченко

В Угорщині запевняють, що залишаються на боці України у війні, яку розв'язала РФ. При цьому у Будапешті назвали Росія партнером, а не другом.

Відповідну заяву зробив глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.hu.

Глава канцелярії Віктора Орбана прокоментував недавню заяву прем'єра про слабку економіку України.

"Нема чого соромитися того, що якщо економіка не може функціонувати, їй потрібна економічна допомога", - сказав Гуйяш.

При цьому він запевнив, що Угорщина залишається на боці України та союзників, а Росію у Будапешті вважають "не другом, а партнером".

"

Україна не здатна фінансувати себе, і назвав Україну "в фінансовому сенсі неіснуючою країною".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаРосійська Федерація