"Росія нам не друг". В Угорщині запевнили, що підтримують Україну

В Угорщині запевняють, що залишаються на боці України у війні, яку розв'язала РФ. При цьому у Будапешті назвали Росія партнером, а не другом.
Відповідну заяву зробив глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.hu.
Глава канцелярії Віктора Орбана прокоментував недавню заяву прем'єра про слабку економіку України.
"Нема чого соромитися того, що якщо економіка не може функціонувати, їй потрібна економічна допомога", - сказав Гуйяш.
При цьому він запевнив, що Угорщина залишається на боці України та союзників, а Росію у Будапешті вважають "не другом, а партнером".
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Україна не здатна фінансувати себе, і назвав Україну "в фінансовому сенсі неіснуючою країною".
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