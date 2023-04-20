"Росія нам не друг". В Угорщині запевнили, що підтримують Україну

Глава канцелярії Віктора Орбана прокоментував недавню заяву прем'єра про слабку економіку України.

"Нема чого соромитися того, що якщо економіка не може функціонувати, їй потрібна економічна допомога", - сказав Гуйяш.

При цьому він запевнив, що Угорщина залишається на боці України та союзників, а Росію у Будапешті вважають "не другом, а партнером".

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Україна не здатна фінансувати себе, і назвав Україну "в фінансовому сенсі неіснуючою країною".

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