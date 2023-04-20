"Россия нам не друг". В Венгрии заверили, что поддерживают Украину

В Венгрии уверяют, что остаются на стороне Украины в войне, которую развязала РФ. При этом в Будапеште назвали Россию партнером, а не другом.
Соответствующее заявление сделал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.hu.
Глава канцелярии Виктора Орбана прокомментировал недавнее заявление премьера о слабой экономике Украины.
"Нечего стесняться того, что если экономика не может функционировать, ей нужна экономическая помощь", - сказал Гуйяш.
При этом он заверил, что Венгрия остается на стороне Украины и союзников, а Россию в Будапеште считают не другом, а партнером.
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Украина не способна финансировать себя, и назвал Украину "в финансовом смысле несуществующей страной".
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