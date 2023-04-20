"Россия нам не друг". В Венгрии заверили, что поддерживают Украину

Глава канцелярии Виктора Орбана прокомментировал недавнее заявление премьера о слабой экономике Украины.

"Нечего стесняться того, что если экономика не может функционировать, ей нужна экономическая помощь", - сказал Гуйяш.

При этом он заверил, что Венгрия остается на стороне Украины и союзников, а Россию в Будапеште считают не другом, а партнером.

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Украина не способна финансировать себя, и назвал Украину "в финансовом смысле несуществующей страной".

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