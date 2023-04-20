"Росія нам не друг". В Угорщині запевнили, що підтримують Україну

В Угорщині запевняють, що залишаються на боці України у війні, яку розв'язала РФ. При цьому у Будапешті назвали Росія партнером, а не другом.

Глава канцелярії Віктора Орбана прокоментував недавню заяву прем'єра про слабку економіку України.

"Нема чого соромитися того, що якщо економіка не може функціонувати, їй потрібна економічна допомога", - сказав Гуйяш.

При цьому він запевнив, що Угорщина залишається на боці України та союзників, а Росію у Будапешті вважають "не другом, а партнером".

" Ми серед тих, хто підтримує Україну. Росія - наш партнер, а не друг, Америка - наш союзник, а наші союзники - наші друзі. Для того, щоб Росія була нашим другом, потрібно поважати міжнародне право", - зазначив він.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не здатна фінансувати себе, і назвав Україну "в фінансовому сенсі неіснуючою країною".

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