"Россия нам не друг". В Венгрии заверили, что поддерживают Украину

В Венгрии уверяют, что остаются на стороне Украины в войне, которую развязала РФ. При этом в Будапеште назвали Россию партнером, а не другом.

Глава канцелярии Виктора Орбана прокомментировал недавнее заявление премьера о слабой экономике Украины.

"Нечего стесняться того, что если экономика не может функционировать, ей нужна экономическая помощь", - сказал Гуйяш.

При этом он заверил, что Венгрия остается на стороне Украины и союзников, а Россию в Будапеште считают не другом, а партнером.

" Мы среди тех, кто поддерживает Украину. Россия - наш партнер, а не друг, Америка - наш союзник, а наши союзники - наши друзья. Для того, чтобы Россия была нашим другом, нужно уважать международное право", - отметил он.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не способна финансировать себя, и назвал Украину "в финансовом смысле несуществующей страной".

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