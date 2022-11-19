Росія накопичувала мікросхеми для високоточних ракет ще до вторгнення в Україну, - NYT

Росія вже декілька років накопичувала мікросхеми, які використовуються для виробництва високоточних ракет та почала готувати арсенал цієї зброї після 2014 року.

В публікації йдеться, що компания Janes, яка займається оборонною розвідкою, провела аналіз. Він свідчить про те, що Росія почала почала закуповувати мікросхеми та інші технології після погіршення відносин з Заходом в 2014 році, коли РФ незаконно анексувала Крим.

В аналізі йдеться, що скоріш за все, Росія почала виробляти велику кількість "Іскандерів", "Калібрів" та інших ракет ще до повномасштабного вторгнення, але продовжує робити це і зараз.

"Ймовірно, вони виробляються, поки ми говоримо, оскільки економіка знаходиться на межі військового стану, а багато заводів, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом, працюють у три зміни і навіть у вихідні", - йдеться в аналізі Janes.

