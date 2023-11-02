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Росія накопичує ракети. Є загроза повторення ударів, але в менших обсягах, - ГУР

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія накопичує ракети, ймовірно, готуючись до обстрілів України взимку. Торішні атаки можуть повторитися, але у менших обсягах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що розвідка немає даних про дати ймовірних обстрілів з боку окупантів, бо "час пуску залежить від живої людини".

Але представник ГУР підтвердив, що росіяни накопичують ракети. Про це свідчать перерви у масованих атаках.

"Оскільки останнім часом ми бачимо певні перерви у масованому використанні ракетних ударів по Україні, то так, відбувається накопичення. І загроза повторення, нехай у менших обсягах, терористичних ракетних ударів держави-агресора по українській цивільній та енергетичній інфраструктурі у зимовий період зберігається", - сказав Юсов.

Росія готується до ударів по Україні

Українські військові та керівництво країни не виключають, що окупанти можуть знову масовано атакувати Україну дронами-камікадзе та ракетами. Ціллю росіян може стати енергетика України. Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. 

Британська розвідка наголошує, що загарбники вже понад місяць не атакували Україну стратегічною авіацією і ракетами типу Х-101. Це найдовша пауза з початку повномасштабної війни.

Також відомо, що українські інженери напередодні зими пройшли навчання у Британії. Мета програми - захист енергетики у разі ймовірних атак Росії.

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