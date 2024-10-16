Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації, - ЦПД

Російська Федерація накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Це може свідчити про підготовку до обстрілів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка у Telegram та російські Telegram-канали.
"На жаль, Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети", - написав Коваленко.
Він також зауважив, що у Росії здійснюються перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами.
"Не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів", - підкреслив він.
З початку року Росія здійснила дев'ять атак на енергетичну інфраструктуру України, що спричинило дефіцит потужностей у пікові години.
Влітку відновилися відключення електроенергії через обстріли, але восени ситуація стабілізувалася.
Центр протидії дезінформації передбачає кілька сценаріїв на осінньо-зимовий період, за оптимістичним - електрика надаватиметься 12 годин на добу.
Варто також зауважити, що за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександра Литвиненка, Російська Федерація може відновити масовані обстріли української енергетики найближчим часом - це може статись з початком опалювального сезону.
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