Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації, - ЦПД

"На жаль, Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети", - написав Коваленко.

Він також зауважив, що у Росії здійснюються перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами.

"Не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів", - підкреслив він.

Обстріли енергетики України

З початку року Росія здійснила дев'ять атак на енергетичну інфраструктуру України, що спричинило дефіцит потужностей у пікові години.

Влітку відновилися відключення електроенергії через обстріли, але восени ситуація стабілізувалася.

Центр протидії дезінформації передбачає кілька сценаріїв на осінньо-зимовий період, за оптимістичним - електрика надаватиметься 12 годин на добу.