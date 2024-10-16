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Россия накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации, - ЦПД

Иллюстративное фото: Россия накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Это может свидетельствовать о готовящемся обстреле Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram и российские Telegram-каналы.

"К сожалению, Россия накапливает ракеты на аэродромах базирования стратегической авиации. Борты типа Ил-76МД транспортируют детали, топливо и сами ракеты", – написал Коваленко.

Он также отметил, что в России совершаются перелеты бортов Ту-22м3 и Ту-95МС между аэродромами.

"Не исключено, что у врага идет подготовка к ударам", - подчеркнул он.

Обстрелы энергетики Украины

С начала года Россия осуществила девять атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что повлекло за собой дефицит мощностей в пиковые часы.

Летом возобновились отключения электроэнергии из-за обстрелов, но осенью ситуация стабилизировалась.

Центр противодействия дезинформации предусматривает несколько сценариев на осенне-зимний период, по оптимистическому – электричество будет предоставляться 12 часов в сутки.

Следует также отметить, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Литвиненко, Российская Федерация может возобновить массированные обстрелы украинской энергетики в ближайшее время – это может произойти с началом отопительного сезона.

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