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Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300. У цьому її перевага, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія накопичила 10 тисяч ракет С-300 для ударів по Україні. У цьому перевага країни-агресора у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The New York Times.

"Це їх величезна перевага. Обстріли Харкова, всі загибелі людей, дітей - це їх величезна перевага. Щоденне використання бомб - це їх величезна перевага. Використання систем С-300 - вони накопичили 10 тисяч ракет С-300. 10 тисяч - це знову їх перевага", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що у світі є відповідна зброя, здатна протистояти атакам Росії, але її недостатньо в України.

"Чи є у світі відповідна зброя, щоб протистояти цьому? Так. Чи є відповідна зброя, краща за те, що є в арсеналі Росії? Так. Чи є в України обидва ці елементи - достатня кількість і дозвіл? Немає", - наголосив президент.

 

 

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про запаси ракет у Росії та динаміку виробництва.

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