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Россия накопила 10 000 ракет С-300. В этом ее преимущество, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия накопила 10 тысяч ракет С-300 для ударов по Украине. В этом преимущество страны-агрессора в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью The New York Times.

"Это их огромное преимущество. Обстрелы Харькова, все гибели людей, детей - это их огромное преимущество. Ежедневное использование бомб - это их огромное преимущество. Использование систем С-300 - они накопили 10 тысяч ракет С-300. 10 тысяч - это снова их преимущество", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что в мире есть соответствующее оружие, способное противостоять атакам России, но его недостаточно у Украины.

"Есть ли в мире соответствующее оружие, чтобы противостоять этому? Да. Есть ли соответствующее оружие лучше того, что есть в арсенале России? Да. Есть ли у Украины оба этих элемента - достаточное количество и разрешение? Нет", - подчеркнул президент. 

 

 

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о запасах ракет в России и динамике производства.

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