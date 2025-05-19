Росія надала КНДР технології для модернізації ракет: ЗМІ отримали деталі

Росія передала КНДР технології для модернізації ракетної зброї. ЗМІ отримали деталі про співпрацю двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Південнокорейські військові повідомили виданню, що ймовірно Росія надала Північній Кореї технологічну допомогу у створенні ракети класу "повітря-повітря".

Нову зброю Північ запустила з винищувача МіГ-29 минулого тижня, повідомляє північнокорейське державне телебачення.

За словами полковника Лі Сон Джуна, для оцінки масштабу допомоги Росії потрібен додатковий аналіз.

Водночас він додав, що системи потребуватимуть часу для розгортання у бойовій готовності через логістичні труднощі.

Південна Корея планує завершити розробку власної ракети класу "повітря-повітря" малої дальності до 2032 року і почати її розгортання до 2035-го.

Нові навчання Північної Кореї проходять на тлі активної модернізації її військових сил.