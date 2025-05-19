Росія надала КНДР технології для модернізації ракет: ЗМІ отримали деталі
Росія передала КНДР технології для модернізації ракетної зброї. ЗМІ отримали деталі про співпрацю двох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Південнокорейські військові повідомили виданню, що ймовірно Росія надала Північній Кореї технологічну допомогу у створенні ракети класу "повітря-повітря".
Нову зброю Північ запустила з винищувача МіГ-29 минулого тижня, повідомляє північнокорейське державне телебачення.
За словами полковника Лі Сон Джуна, для оцінки масштабу допомоги Росії потрібен додатковий аналіз.
Водночас він додав, що системи потребуватимуть часу для розгортання у бойовій готовності через логістичні труднощі.
Південна Корея планує завершити розробку власної ракети класу "повітря-повітря" малої дальності до 2032 року і почати її розгортання до 2035-го.
Нові навчання Північної Кореї проходять на тлі активної модернізації її військових сил.
Військова підготовка КНДР
Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто керував масштабними навчаннями військово-повітряних сил країни. Він закликав посилити військову підготовку.
Кім закликав "усі підрозділи всієї армії" досягти "прориву у підготовці до війни", наголосивши на важливості підвищення бойової готовності на тлі зростання міжнародної напруги.
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