Россия предоставила КНДР технологии для модернизации ракет: СМИ получили детали
Россия передала КНДР технологии для модернизации ракетного оружия. СМИ получили детали о сотрудничестве двух стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Южнокорейские военные сообщили изданию, что возможно Россия оказала Северной Корее технологическую помощь в создании ракеты класса "воздух-воздух".
Новое оружие Север запустил с истребителя МиГ-29 на прошлой неделе, сообщает северокорейское государственное телевидение.
По словам полковника Ли Сон Джуна, для оценки масштаба помощи России нужен дополнительный анализ.
В то же время он добавил, что системы потребуют времени для развертывания в боевой готовности из-за логистических трудностей.
Южная Корея планирует завершить разработку собственной ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности до 2032 года и начать ее развертывание к 2035-му.
Новые учения Северной Кореи проходят на фоне активной модернизации ее военных сил.
Военная подготовка КНДР
Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично руководил масштабными учениями военно-воздушных сил страны. Он призвал усилить военную подготовку.
Ким призвал "все подразделения всей армии" достичь "прорыва в подготовке к войне", подчеркнув важность повышения боевой готовности на фоне роста международного напряжения.
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