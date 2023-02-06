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Росія надала Ірану зброю, захоплену в Україні, - WSJ

Фото: Росія надала Ірану зброю, захоплену в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія надала Ірану озброєння, яке окупанти захопили на полі бою в Україні. Тегеран має зайнятися його реконструкцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

"За словами офіційних осіб, Москва надала Ірану зброю, захоплену на полі бою в Україні, яку вони намагаються реконструювати", - пише видання.

Також там зазначають, що

немає жодних ознак того, що Тегеран відправив ракети до Росії.

Нагадаємо, повідомлялося, що Москва і Тегеран просуваються в реалізації планів будівництва заводу з виробництва іранських безпілотників у Росії. На ньому планують виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.

Раніше стало відомо, що РФ уклала непублічну угоду з Іраном щодо початку виробництва ударних безпілотників на російській території.

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