Россия предоставила Ирану оружие, захваченное в Украине, - WSJ

Россия предоставила Ирану вооружение, которое оккупанты захватили на поле боя в Украине. Тегеран должен заняться его реконструкцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

нет никаких признаков того, что Тегеран отправил ракеты в Россию.

Также там отмечают, что

"По словам официальных лиц, Москва предоставила Ирану оружие, захваченное на поле боя в Украине, которое они пытаются реконструировать", - пишет издание.

Напомним, сообщалось, что Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов по строительству завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить по меньшей мере 6 тысяч беспилотников для войны на Украине.

Ранее стало известно, что РФ заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на российской территории.

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