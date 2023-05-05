РФ не надає жодних даних про викрадених з України дітей, - Лубінець

Про вивезених з України дітей Росія не надає жодної інформації, зокрема про їхнє місцезнаходження.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію.
"Російська сторона ніколи не давала і не дає нам жодних цифр. Ні щодо всиновлених, ні щодо дітей, які там перебувають, ні щодо інформації, де вони перебувають і у яких умовах. Тобто, від них інформація до нас не поступає", - зазначив Лубінець.
Організація з безпеки і співробітництва в Європі дійшла висновку, що РФ порушила права незаконно вивезених українських дітей на територію Росії.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ.