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РФ не надає жодних даних про викрадених з України дітей, - Лубінець

Фото: уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Про вивезених з України дітей Росія не надає жодної інформації, зокрема про їхнє місцезнаходження.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію.

"Російська сторона ніколи не давала і не дає нам жодних цифр. Ні щодо всиновлених, ні щодо дітей, які там перебувають, ні щодо інформації, де вони перебувають і у яких умовах. Тобто, від них інформація до нас не поступає", - зазначив Лубінець.

Організація з безпеки і співробітництва в Європі дійшла висновку, що РФ порушила права незаконно вивезених українських дітей на територію Росії.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ.

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дітиДмитро ЛубінецьВійна Росії проти України