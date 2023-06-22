UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія може здійснити кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури Канади

Фото: Росія може здійснити кібератаку на Канаду (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У світлі активної підтримки України, існує потенційна загроза, що російські хакери можуть здійснити кібератаку на нафтогазовий сектор Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центр кібербезпеки Канади.

Експерти вважають, що операційні мережі, відповідальні за моніторинг та управління промисловими об'єктами, найімовірніше є ціллю кібератак. Хакери можуть намагатися порушити роботу цих служб з метою психологічного впливу. Росіяни прагнуть в кінцевому підсумку призвести до послаблення підтримки Канадою України.

"Ми оцінюємо, що спонсоровані Росією суб’єкти кіберзагроз, швидше за все, вважають Україну, США та провідних європейських членів НАТО більш пріоритетними цілями. Однак, якщо ціллю стануть США, ми вважаємо, що існує ймовірність того, що Канада постраждає через взаємопов’язаність нашої нафтогазової інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Російські кібератаки

За даними пошукової системи Google, кількість російських кібератак у країнах НАТО, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, збільшилася вчетверо.

У травні росіяни здійснили серію скоординованих кібератак, спрямованих на те, щоб поставити під загрозу вступ Швеції до НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКанадаКібератака