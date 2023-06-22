Росія може здійснити кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури Канади

У світлі активної підтримки України, існує потенційна загроза, що російські хакери можуть здійснити кібератаку на нафтогазовий сектор Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на центр кібербезпеки Канади .

Експерти вважають, що операційні мережі, відповідальні за моніторинг та управління промисловими об'єктами, найімовірніше є ціллю кібератак. Хакери можуть намагатися порушити роботу цих служб з метою психологічного впливу. Росіяни прагнуть в кінцевому підсумку призвести до послаблення підтримки Канадою України.

"Ми оцінюємо, що спонсоровані Росією суб’єкти кіберзагроз, швидше за все, вважають Україну, США та провідних європейських членів НАТО більш пріоритетними цілями. Однак, якщо ціллю стануть США, ми вважаємо, що існує ймовірність того, що Канада постраждає через взаємопов’язаність нашої нафтогазової інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Російські кібератаки

За даними пошукової системи Google, кількість російських кібератак у країнах НАТО, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, збільшилася вчетверо.

У травні росіяни здійснили серію скоординованих кібератак, спрямованих на те, щоб поставити під загрозу вступ Швеції до НАТО.