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Россия может осуществить кибератаку на объекты критической инфраструктуры Канады

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Четверг 22 июня 2023 07:42
Россия может осуществить кибератаку на объекты критической инфраструктуры Канады Фото: Россия может осуществить кибератаку на Канаду (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В свете активной поддержки Украины существует потенциальная угроза, что российские хакеры могут осуществить кибератаку на нефтегазовый сектор Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центр кибербезопасности Канады.

Эксперты считают, что операционные сети, ответственные за мониторинг и управление промышленными объектами, вероятнее всего, цель кибератак. Хакеры могут пытаться нарушить работу этих служб в целях психологического воздействия. Россияне стремятся в конечном счете привести к ослаблению поддержки Канадой Украины.

"Мы оцениваем, что спонсируемые Россией субъекты киберугроз, скорее всего, считают Украину, США и ведущих европейских членов НАТО более приоритетными целями. Однако если целью станут США, мы считаем, что существует вероятность того, что Канада пострадает из-за взаимосвязанности нашей нефтегазовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Российские кибератаки

По данным поисковика Google, количество российских кибератак в странах НАТО, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, увеличилось вчетверо.

В мае россияне осуществили серию скоординированных кибератак, направленных на то, чтобы поставить под угрозу вступление Швеции в НАТО.

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