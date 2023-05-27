Росія може влаштувати провокацію на ЗАЕС: що відомо про ситуацію місті-супутнику
Ніч в Енергодарі, де знаходиться Запорізька атомна електростанція, пройшла без надзвичайних подій. Перед цим розвідка попереджала про підготовку росіян до провокацій на ЗАЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Дмитра Орлова.
Ситуація незмінна
"Ніч в Енергодарі минула без надзвичайних подій. Станом на ранок ситуація залишається незмінною", - написав Орлов.
Радіаційний фон в нормі
Своєю чергою глава Нікопольскої РВА Євген Євтушенко вранці повідомив, що радіаційний фон не перевищує звичайні показники.
"За наявною інформацією в місті Енергодар та на станції на цю хвилину без надзвичайних ситуацій", - писав Євтушенко.
Росія може влаштувати провокацію на ЗАЕС
Нагадаємо, вчора представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів в коментарі РБК-Україна, що росіяни планують провокацію на Запорізькій АЕС.
Окупанти збираються зробити імітацію удару по об'єктах станції і надалі звинуватити у цьому Україну.
Як уточнили в ГУР, для цього окупантами буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну.
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