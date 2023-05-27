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Росія може влаштувати провокацію на ЗАЕС: що відомо про ситуацію місті-супутнику

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Енергодар, Субота 27 травня 2023 11:56
Росія може влаштувати провокацію на ЗАЕС: що відомо про ситуацію місті-супутнику Фото: ситуація на Запорізькій АЕС 27 травня залишається незмінною (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Ніч в Енергодарі, де знаходиться Запорізька атомна електростанція, пройшла без надзвичайних подій. Перед цим розвідка попереджала про підготовку росіян до провокацій на ЗАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Дмитра Орлова.

Ситуація незмінна

"Ніч в Енергодарі минула без надзвичайних подій. Станом на ранок ситуація залишається незмінною", - написав Орлов.

Радіаційний фон в нормі

Своєю чергою глава Нікопольскої РВА Євген Євтушенко вранці повідомив, що радіаційний фон не перевищує звичайні показники.

"За наявною інформацією в місті Енергодар та на станції на цю хвилину без надзвичайних ситуацій", - писав Євтушенко.

Росія може влаштувати провокацію на ЗАЕС

Нагадаємо, вчора представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів в коментарі РБК-Україна, що росіяни планують провокацію на Запорізькій АЕС.

Окупанти збираються зробити імітацію удару по об'єктах станції і надалі звинуватити у цьому Україну.

Як уточнили в ГУР, для цього окупантами буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну.

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Запорізька АЕС Энергодар радиационная опасность
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