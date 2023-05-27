Россия может устроить провокацию на ЗАЭС: что известно о ситуации в городе-спутнике

Ночь в Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция, прошла без происшествий. До этого разведка предупреждала о подготовке россиян к провокациям на ЗАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Дмитрия Орлова.

Ситуация неизменна

"Ночь в Энергодаре прошла без чрезвычайных событий. По состоянию на утро ситуация остается неизменной", - написал Орлов.

Радиационный фон в норме

В свою очередь глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко утром сообщил, что радиационный фон не превышает обычных показателей.

"По имеющейся информации в городе Энергодар и на станции в эту минуту без чрезвычайных ситуаций", - писал Евтушенко.

Россия может устроить провокацию на ЗАЭС

Напомним, вчера представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал в комментарии РБК-Украина, что россияне планируют провокацию на Запорожской АЭС.

Оккупанты собираются сделать имитацию удара по объектам станции и в дальнейшем обвинить в этом Украину.

Как уточнили в ГУР, для этого оккупантами будет произведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина.

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