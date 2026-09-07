Росія не може вивезти новий урожай: прибуток обвалився на 99%

Росія не встигає вивозити зерно нового врожаю через порушену логістику в портах, в результаті надлишок агропродукції обвалює внутрішній ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Службу зовнішньої розвідки".

Криза у цифрах

За 1–20 серпня експорт скоротився у 2,5 раза, до 1,4 млн тонн, а пшениці – у 2,6 раза. Очікується, що у вересні її експорт може впасти ще на 52,1–62,5%, до 1,8–2,3 млн тонн – найнижчого рівня з 2010 року.

В результаті надлишок зерна обвалює внутрішній ринок: за тиждень ціни на пшеницю, ячмінь, соняшник і сою в РФ знизилися на 3,3–8,5%, а за рік – більш ніж на 40%.

Повідомляється, що Ростовська область, на яку припадає майже 10% російського врожаю, 28 серпня ввела режим надзвичайної ситуації через неможливість нормально експортувати зерно.

Москва хоче врятувати ситуацію

"Кремль у відповідь готує державні закупівлі, пільгові кредити, субсидії та позики під заставу непроданого врожаю. Розглядається також скасування експортного мита і компенсація дорогих перевезень до альтернативних портів", - повідомили в СЗР.

Однак очікується, що це не вирішить проблему. Адже до 70% російського зернового експорту проходило через південні порти, а альтернативні маршрути не мають достатньої пропускної спроможності.

"Перевезення до Балтійського моря додає до 30–50 доларів за тонну, що робить експорт ще менш вигідним", - зазначили в розвідці

Відомо, що в одного з найбільших російських агрохолдингів "Росагро" чистий прибуток за перше півріччя вже обвалився на 99% – з 4,8 млрд до 55,88 млн рублів.

"Держава фактично платить за те, щоб зерно залишалося на складах. Пільгові кредити не створять попиту, субсидії не збільшать пропускну спроможність портів, а дешеві гроші не замінять зламану логістику. Якщо експорт не відновиться, запаси зростатимуть, ціни падатимуть, а втрати перекладатимуться на бюджет і банки РФ", - підсумували в СЗР.