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Кабмін дає аграріям пів року на розрахунки за контрактами через блокування портів

19:36 05.09.2026 Сб
2 хв
Російські обстріли блокують Чорне море
aimg Сергій Козачук
Кабмін дає аграріям пів року на розрахунки за контрактами через блокування портів
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Кабмін пом'якшив умови для аграріїв та подовжив граничні строки розрахунків за експортними контрактами. Відтепер підприємці зможуть отримати додатковий час для виконання своїх зобов’язань.

Про це заявив премʼєр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Що зміниться для експортерів

Кабінет міністрів ухвалив рішення змінити правила граничних строків розрахунків для низки ключвих аграрних товарів.

Нові норми поширюватимуться на експорт пшениці, кукурудзи, сої, насіння соняшнику, соняшникової олії та макухи.

Згідно з рішенням, Міністерство економіки отримало право продовжувати встановлені строки за зверненням експортерів максимум на 180 днів.

"Це дасть виробникам та експортерам більше часу для виконання контрактів в умовах ускладненої логістики, допоможе зберегти експорт і валютні надходження для держави та забезпечити ресурс для майбутньої посівної", - наголосив очільник уряду.

Чому знадобилися зміни

Зазначений крок став вимушеним заходом у відповідь на систематичний російський терор у Чорноморському регіоні.

"Ворожі атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру змусили наших експортерів переорієнтовувати маршрути. Це ускладнило логістику та збільшило строки доставки продукції", - пояснив Корецький.

Загрози для агросектору та світового ринку

Нагадаємо, що через брак місць для зберігання зерна та дефіцит обігових коштів у фермерів Україна ризикує скоротити посівні площі під майбутній урожай на 5-7 мільйонів гектарів.

Водночас ескалація війни та ризики для блокування чорноморських портів знову змушують світовий ринок готуватися до дефіциту.

Через загрози судноплавству в Чорному морі ціна на пшеницю у світі зросла до трирічного максимуму.

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аграрії Кабінет Міністрів України Сергій Корецький Війна в Україні Зерновий коридор
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