Кабмін дає аграріям пів року на розрахунки за контрактами через блокування портів

Кабмін пом'якшив умови для аграріїв та подовжив граничні строки розрахунків за експортними контрактами. Відтепер підприємці зможуть отримати додатковий час для виконання своїх зобов’язань.

Про це заявив премʼєр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Що зміниться для експортерів

Кабінет міністрів ухвалив рішення змінити правила граничних строків розрахунків для низки ключвих аграрних товарів.

Нові норми поширюватимуться на експорт пшениці, кукурудзи, сої, насіння соняшнику, соняшникової олії та макухи.

Згідно з рішенням, Міністерство економіки отримало право продовжувати встановлені строки за зверненням експортерів максимум на 180 днів.

"Це дасть виробникам та експортерам більше часу для виконання контрактів в умовах ускладненої логістики, допоможе зберегти експорт і валютні надходження для держави та забезпечити ресурс для майбутньої посівної", - наголосив очільник уряду.

Чому знадобилися зміни

Зазначений крок став вимушеним заходом у відповідь на систематичний російський терор у Чорноморському регіоні.

"Ворожі атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру змусили наших експортерів переорієнтовувати маршрути. Це ускладнило логістику та збільшило строки доставки продукції", - пояснив Корецький.