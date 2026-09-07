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Россия не может вывезти новый урожай: прибыль обвалилась на 99%

01:30 07.09.2026 Пн
2 мин
У одного из крупнейших агрохолдингов чистая прибыль обвалилась на 99%.
aimg Юлия Маловичко
Россия не может вывезти новый урожай: прибыль обвалилась на 99% Фото: экспорт зерна (Getty Images)
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Россия не успевает вывозить зерно нового урожая из-за нарушенной логистики в портах, в результате избыток агропродукции обрушивает внутренний рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Службы внешней разведки".

Кризис в цифрах

За 1–20 августа экспорт сократился в 2,5 раза, до 1,4 млн. тонн, а пшеницы – в 2,6 раза. Ожидается, что в сентябре ее экспорт может упасть еще на 52,1–62,5%, до 1,8–2,3 млн. тонн – самого низкого уровня с 2010 года.

В результате переизбыток зерна обваливает внутренний рынок: за неделю цены на пшеницу, ячмень, подсолнечник и сою в РФ снизились на 3,3–8,5%, а за год – более чем на 40%.

Сообщается, что Ростовская область, на которую приходится почти 10% российского урожая, 28 августа ввела режим чрезвычайной ситуации из-за невозможности нормально экспортировать зерно.

Москва хочет спасти ситуацию

"Кремль в ответ готовит государственные закупки, льготные кредиты, субсидии и ссуды под залог непроданного урожая. Рассматривается также отмена экспортной пошлины и компенсация дорогостоящих перевозок в альтернативные порты", - сообщили в СВР.

Однако, ожидается, что это не решит проблему. Ведь до 70% российского зернового экспорта проходило через южные порты, а альтернативные маршруты не обладают достаточной пропускной способностью.

"Перевоз в Балтийское море добавляет до 30-50 долларов за тонну, что делает экспорт еще менее выгодным", - отметили в разведке.

Известно, что у одного из крупнейших российских агрохолдингов "Росагро" чистая прибыль за первое полугодие уже обвалилась на 99% - с 4,8 млрд до 55,88 млн рублей.

"Государство фактически платит за то, чтобы зерно оставалось на складах. Льготные кредиты не создадут спроса, субсидии не увеличат пропускную способность портов, а дешевые деньги не заменят сломанную логистику. Если экспорт не восстановится, запасы будут расти, цены будут падать, а потери будут переводиться на бюджет и банки РФ", - подытожили в СВР.

Как известно, из-за террора РФ в Черном море Украина также испытывает проблемы с экспортом зерна, поэтому Кабмин пошел на определенные шаги, чтобы спасти ситуацию.

В связи с обстрелами в портах цена на пшеницу в мире выросла до трехлетнего максимума.

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