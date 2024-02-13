Росія може витримати три роки, дістаючи зі складів старі танки, - дослідження

"Однак Москва змогла обміняти якість на кількість, дістаючи зі складів тисячі старих танків зі швидкістю, яка іноді могла досягати 90 танків на місяць", - йдеться у доповіді "Військовий баланс".

Наявні в Росії запаси означають, що Москва "потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і поповнювати танки із запасів, навіть якщо вони відповідатимуть нижчим технічним стандартам, незалежно від її здатності виробляти нове обладнання", йдеться у звіті.

Україна також зазнала тяжких втрат з моменту початку вторгнення у лютому 2022 року, але поповнення збройних сил Заходу дозволили їй підтримувати запаси, одночасно підвищуючи якість, йдеться у звіті інституту.

Оцінки втрат російської армії

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що з початку вторгнення в Україну дві третини довоєнних танкових запасів Росії було знищено.

За даними британської розвідки, сухопутні війська Росії з початку війни та до 25 січня 2024 року втратили в Україні близько 2600 основних бойових танків та 4900 інших бойових броньованих машин. 2023 року Росія втратила приблизно на 40% менше техніки, ніж 2022 року.

Керівник "Ростеха" Сергій Чемезов наприкінці грудня заявив, що корпорація різко збільшила виробництво танків, бронетехніки, а також снарядів для армії.

Виробництво танків за два роки зросло у сім разів, повідомив Чемезов президенту Володимиру Путіну. Виробництво бронетехніки зросло більш ніж уп'ятеро, а виробництво боєприпасів, від стрілецької зброї до артилерійських снарядів, зросло у 50 разів, сказав Чемезов, не назвавши цифр.