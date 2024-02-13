Россия может выдержать три года, доставая со складов старые танки, - исследование

"Однако Москва смогла обменять качество на количество, доставая со складов тысячи старых танков со скоростью, которая иногда могла достигать 90 танков в месяц", - говорится в докладе "Военный баланс".

Имеющиеся в России запасы означают, что Москва "потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и пополнять танки из запасов, даже если они будут соответствовать более низким техническим стандартам, независимо от ее способности производить новое оборудование", говорится в отчете.

Украина также понесла тяжелые потери с момента начала вторжения в феврале 2022 года, но пополнения вооруженных сил Запада позволили ей поддерживать запасы, одновременно повышая качество, говорится в отчете института.

Оценки потерь российской армии

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что с начала вторжения в Украину две трети довоенных танковых запасов России были уничтожены.

По данным британской разведки, сухопутные войска России с начала войны и до 25 января 2024 года потеряли в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронированных машин. в 2023 году Россия потеряла примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году.

Руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов в конце декабря заявил, что корпорация резко увеличила производство танков, бронетехники, а также снарядов для армии.

Производство танков за два года выросло в семь раз, сообщил Чемезов президенту Владимиру Путину. Производство бронетехники выросло более чем в пять раз, а производство боеприпасов, от стрелкового оружия до артиллерийских снарядов, выросло в 50 раз, сказал Чемезов, не назвав цифр.