Росія може відкрити другий фронт у Європі, - головнокомандувач армії Бельгії

Головнокомандувач армією Бельгії закликає Європу підготуватися, попереджає про можливу війну з РФ, і відзначає триваючу агресивну риторику російського диктатора Володимира Путіна, та становлення Кремля на "військові рейки".

"Ми бачимо, що Росія перейшла до військової економіки. Я думаю, ми мали б рацію, якби турбувалися... У жодному разі не виключено, що вони можуть відкрити другий фронт коли-небудь у майбутньому. Або на півдні, або в Молдові, або країнах Балтії", - заявив адмірал Хофман.

Він додав, що такий напад не виключений "через кілька років".

На думку бельгійського воєначальника, РФ може бути ослаблена через війну проти України, що породжується, проте вона "зрештою відновить свою військову машину і відновить свої збройні сили".

"Вони вже показали, що у них є бажання напасти на сусіда. Ми повинні побачити, що у нас є можливість запобігти повторенню цього, і продемонструвати волю, що ми готові контратакувати у разі потреби", - наголошує він.

У країнах НАТО та ЄС допускають напад Росії

Нагадаємо, нещодавно аналітики Німецького товариства зовнішньої політики заявили, що російському диктатору Володимиру Путіну може вистачити до 6 років, щоб відновити армію та напасти на НАТО.

Раніше генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявив, що Росія відновлює свій потенціал і готується до можливої конфронтації з Північноатлантичним альянсом.

Додамо, що влітку президент Польщі Анджей Дуда заявив, що РФ не можна дозволити виграти у війні проти України, адже в такому разі країна-агресор може напасти і на інші держави.