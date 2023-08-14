Росія може вдатись до ракетного терору на День Незалежності, - ГУР

"На День Незалежності України агресивна Росія, звісно, може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або на день пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль", - сказав він.

При цьому Скібіцький не думає, що це може здивувати когось з українців.

За його словами, у таких обставинах рекомендації залишаються ті самі, які діють протягом всього часу повномасштабної війни: чуєш тривогу - йди в укриття.

При цьому він наголосив, що День Незалежності - це найголовніше державне свято. Адже на незалежність боролись дуже багато поколінь українців, і ця боротьба триває й зараз. Скібіцький додав, що це мотивація для усіх Сил безпеки та оборони нашої держави продовжувати свою завзяту та креативну роботу.

"Не в українських містах, а на Росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як, власне, в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Московія не побачить і не відчує", - підкреслив представник ГУР.

Обстріли України

Росіяни обстрілюють мирні міста України у будь-які дні, чи то робочі, вихідні чи святкові та у будь-який час доби. При цьому загарбники тяжіють до "сакральних" дат і до того, аби руйнувати світлі та пам'ятні для українців дні.

Тому, ворожих обстрілів можна очікувати й у святкові дні, як на День Незалежності.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що у ці дні наші військові будуть посилено, виважено та впевнено контролювати обстановку, як роблять це завжди.

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