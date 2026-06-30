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Росія може розпочати наступ на Чернігівщину, - Сирський

18:29 30.06.2026 Вт
2 хв
Генерал пояснив, звідки може атакувати ворог
aimg Іван Носальський
Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)

Російські окупанти розглядають кілька варіантів наступальних операцій із півночі. Ворог може атакувати Чернігівську область.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю ТСН заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Ми знаємо, що Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) поставив завдання російському генеральному штабу прорахувати різні варіанти наступальної операції, у тому числі з території Білорусі, з метою захоплення Києва, з метою захоплення інших територій", - зазначив генерал.

За його словами, російський генштаб підготував декілька варіантів дій. Один із них - наступ з території Білорусі. Але, як зазначив Сирський, він не думає, що керівництво РБ погодиться, щоб росіяни знову використовували білоруську територію як плацдарм. Але Україна враховує і такий варіант.

"Найімовірніший варіант, і це підтверджується кількома даними, можливі наступальні дії на півночі з території Росії, з Брянської області... Не на Київ, на Чернігівську область", - зазначив головнокомандувач.

Він уточнив, що росіяни таким чином намагатимуться проникнути вглиб української території, щоб змусити перекинути українських захисників із основних важливих напрямків. Зокрема це стосується тих ділянок фронту, де Україна проводить активні дії. РФ хоче розтягнути фронт та позбавити Україну резервів.

Білорусь будує об'єкти для "СВО"

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Білорусь зводить біля кордону з Україною об'єкти для російської "СВО".

Мова про дороги та склади для зберігання боєприпасів. Голова держави наголосив, що такі процеси необхідно зупинити.

Також раніше Зеленський попереджав, що Росія може використати білоруську територію для нової наступальної операції проти України.

При цьому нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не хоче воювати проти України.

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Російська ФедераціяЧернігівська областьВійна в УкраїніОлександр Сирський