Росія може припинити війну в Україні через футбол? Трамп знайшов новий стимул для Кремля

Американський президент Дональд Трамп запропонував нестандартний спосіб припинення війни в Україні. За його словами, футбол може стати тим стимулом, який змусить Росію зупинити бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport .

Згідно з чинними правилами, Росія не гратиме на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, який спільно прийматимуть США, Канада та Мексика.

Кваліфікація на ЧС розпочалася у вересні 2023 року й окрім трьох країн-господарів, було доступно ще 45 місць.

Виступаючи на першому засіданні робочої групи своєї адміністрації з питань чемпіонату світу з футболу 2026 року, Трамп заявив, що повернення Росії до участі в турнірі може покласти край війні в Україні.

Сидячи поруч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно, Трамп заявив, що не знав про те, що Росію відсторонили від турніру.

"Я цього не знав. Це правда?" - запитав Трамп.

Інфантіно відповів, що це дійсно так, і росіянам заборонено грати поки не настане мир, адже тоді Росію знову можуть прийняти до складу команд.

"Це можливо. Гей, це може бути гарним стимулом, чи не так?... Ми хочемо, щоб вони зупинилися. Ми хочемо, щоб вони зупинилися. П’ять тисяч молодих людей щотижня гине", - зауважив Трамп.