Россия может прекратить войну в Украине из-за футбола? Трамп нашел новый стимул для Кремля
Американский президент Дональд Трамп предложил нестандартный способ прекращения войны в Украине. По его словам, футбол может стать тем стимулом, который заставит Россию остановить боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport.
Согласно действующим правилам, Россия не будет играть на Чемпионате мира по футболу 2026 года, который совместно будут принимать США, Канада и Мексика.
Квалификация на ЧМ началась в сентябре 2023 года и кроме трех стран-хозяев, было доступно еще 45 мест.
Выступая на первом заседании рабочей группы своей администрации по вопросам чемпионата мира по футболу 2026 года, Трамп заявил, что возвращение России к участию в турнире может положить конец войне в Украине.
Сидя рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино, Трамп заявил, что не знал о том, что Россию отстранили от турнира.
"Я этого не знал. Это правда?" - спросил Трамп.
Инфантино ответил, что это действительно так, и россиянам запрещено играть пока не наступит мир, ведь тогда Россию снова могут принять в состав команд.
"Это возможно. Эй, это может быть хорошим стимулом, не так ли? .... Мы хотим, чтобы они остановились. Мы хотим, чтобы они остановились. Пять тысяч молодых людей еженедельно погибает", - отметил Трамп.
Трамп заявил, что Инфантино был "главным", когда речь шла о решении относительно участия России, и что он "не имел ничего общего" с любыми призывами по их восстановлению.
Россия отстранена от ЧМ по футболу
Напомним, что, как уже сообщалось, Национальная сборная России по футболу была отстранена от международных соревнований ФИФА и УЕФА после полномасштабного вторжения страны в Украину в 2022 году.
Согласно действующим правилам, Россия не будет играть на Чемпионате мира по футболу 2026 года.
Заметим, недавно президент национальной ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался относительно возможного возвращения россиян на международную арену.
Он напомнил, что его позиция относительно участия российских команд остается неизменной.
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