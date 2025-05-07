Россия может прекратить войну в Украине из-за футбола? Трамп нашел новый стимул для Кремля

Американский президент Дональд Трамп предложил нестандартный способ прекращения войны в Украине. По его словам, футбол может стать тем стимулом, который заставит Россию остановить боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport .

Согласно действующим правилам, Россия не будет играть на Чемпионате мира по футболу 2026 года, который совместно будут принимать США, Канада и Мексика.

Квалификация на ЧМ началась в сентябре 2023 года и кроме трех стран-хозяев, было доступно еще 45 мест.

Выступая на первом заседании рабочей группы своей администрации по вопросам чемпионата мира по футболу 2026 года, Трамп заявил, что возвращение России к участию в турнире может положить конец войне в Украине.

Сидя рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино, Трамп заявил, что не знал о том, что Россию отстранили от турнира.

"Я этого не знал. Это правда?" - спросил Трамп.

Инфантино ответил, что это действительно так, и россиянам запрещено играть пока не наступит мир, ведь тогда Россию снова могут принять в состав команд.

"Это возможно. Эй, это может быть хорошим стимулом, не так ли? .... Мы хотим, чтобы они остановились. Мы хотим, чтобы они остановились. Пять тысяч молодых людей еженедельно погибает", - отметил Трамп.