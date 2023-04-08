UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія може почати атакувати керованими бомбами вагою 1,5 тисячі кілограмів, - Ігнат

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська можуть розпочати регулярно атакувати Україну керованими бомбами вагою 1500 кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, окупанти атакують керованими бомбами по всій лінії фронту - від Чернігівської області до півдня.

Речник зазначив, що напередодні з'явилася інформація, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу перевіряв один з оборонних заводів і говорив про лінійку виробництва на 2023 рік із планами виготовлення 1500-тонних бомб, які оснастять крилами та GPS-навігацією.

Такі бомби завдають ударів з дистанції від 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення або ж від кордону з Україною. Тому ці літаки наразі нічим дістати.

"Нам потрібні засоби, які можуть протистояти та збивати носії. Це системи Patriot, SAMP-T, сучасні літаки F-16 або інші літаки четвертого покоління", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти застосовують керовані авіабомби по всій лінії фронту. Аби протистояти цьому, необхідні засоби, які б допомагали знищувати авіацію ворога на великих відстанях.

Також раніше ми писали, що росіяни використовують на Бахмутському напрямку вдосконалені керовані авіаційні бомби ФАБ-500.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы УкраиныВійна Росії проти України