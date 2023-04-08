Росія може почати атакувати керованими бомбами вагою 1,5 тисячі кілограмів, - Ігнат

За словами Ігната, окупанти атакують керованими бомбами по всій лінії фронту - від Чернігівської області до півдня.

Речник зазначив, що напередодні з'явилася інформація, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу перевіряв один з оборонних заводів і говорив про лінійку виробництва на 2023 рік із планами виготовлення 1500-тонних бомб, які оснастять крилами та GPS-навігацією.

Такі бомби завдають ударів з дистанції від 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення або ж від кордону з Україною. Тому ці літаки наразі нічим дістати.

"Нам потрібні засоби, які можуть протистояти та збивати носії. Це системи Patriot, SAMP-T, сучасні літаки F-16 або інші літаки четвертого покоління", - наголосив Ігнат.