Россия может начать атаковать управляемыми бомбами весом 1,5 тысячи килограммов, - Игнат

Российские войска могут начать регулярно атаковать Украину управляемыми бомбами весом в 1500 килограммов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
По словам Игната, оккупанты атакуют управляемыми бомбами по всей линии фронта - от Черниговской области до юга.
Спикер отметил, что накануне появилась информация, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверял один из оборонных заводов и говорил о линейке производства на 2023 год с планами изготовления 1500-тонных бомб, которые будут оснащаться крыльями и GPS-навигацией.
Такие бомбы наносят удары с дистанции от 50 километров от линии боевого соприкосновения или от границы с Украиной. Поэтому эти самолеты пока нечем достать.
"Нам нужны средства, которые могут противостоять и сбивать носители. Это системы Patriot, SAMP-T, современные самолеты F-16 или другие самолеты четвертого поколения", - подчеркнул Игнат.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты применяют управляемые авиабомбы по всей линии фронта. Чтобы противостоять этому, необходимы средства, которые помогали бы уничтожать авиацию врага на больших расстояниях.
Также ранее мы писали, что россияне используют на Бахмутском направлении усовершенствованные управляемые авиационные бомбы ФАБ-500.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.