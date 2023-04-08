Россия может начать атаковать управляемыми бомбами весом 1,5 тысячи килограммов, - Игнат

По словам Игната, оккупанты атакуют управляемыми бомбами по всей линии фронта - от Черниговской области до юга.

Спикер отметил, что накануне появилась информация, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверял один из оборонных заводов и говорил о линейке производства на 2023 год с планами изготовления 1500-тонных бомб, которые будут оснащаться крыльями и GPS-навигацией.

Такие бомбы наносят удары с дистанции от 50 километров от линии боевого соприкосновения или от границы с Украиной. Поэтому эти самолеты пока нечем достать.

"Нам нужны средства, которые могут противостоять и сбивать носители. Это системы Patriot, SAMP-T, современные самолеты F-16 или другие самолеты четвертого поколения", - подчеркнул Игнат.