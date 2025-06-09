UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росія може підготуватися до нападу на НАТО протягом 5 років, - Рютте

Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія стрімко нарощує своє озброєння. Країна може підготуватися до нападу на НАТО протягом 5 років.

Як передає РБК-Україна, про це генсек НАТО Марк Рютте заявив під час виступу в Chatham House.

За його словами, Росія відновлює свої збройні сили за допомогою китайських технологій і виробляє зброю швидше, ніж думали в НАТО. Зокрема, країна-агресор за три місяці виробляє стільки снарядів, скільки весь НАТО за рік.

Рютте уточнив, що згідно з прогнозами, тільки цього року російська оборонна промисловість випустить 1500 танків, 3000 бронетранспортерів і 200 ракет "Іскандер".

"Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років", - додав він.

Генсек звернув увагу, що зараз фактично всі країни НАТО перебувають на "східному фланзі".

"Нове покоління російських ракет летить зі швидкістю, що у багато разів перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише кілька хвилин. Більше немає сходу і заходу. Є тільки НАТО", - додав він.

Загроза для НАТО

Нагадаємо, тільки сьогодні, 9 червня, генсек Марк Рютте заявив, що країни НАТО планують збільшити протиповітряну і протитанкову оборону на 400%.

За його словами, це пов'язано із загрозою з боку Росії, яка напала на Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяМарк РюттеВійна в Україні