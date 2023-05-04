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Россия может нацелиться на подводные интернет-кабели: в НАТО объяснили, чем это опасно

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Четверг 04 мая 2023 17:33
Россия может нацелиться на подводные интернет-кабели: в НАТО объяснили, чем это опасно Фото: в НАТО заявили, что Россия может нацелиться на подводные интернет-кабели (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Существует значительная угроза того, что Россия в рамках войны против Украины может нацелиться на подводные интернет-кабели. Это будет попыткой влияния на страны Запада.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Кеттлер.

"Существуют повышенные опасения, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другие критически важные объекты инфраструктуры в попытке нарушить жизнь Запада и получить рычаги давления на те страны, которые оказывают поддержку Украине", - заявил он.

По словам Кеттлера, более 95% международного интернет-трафика передается по примерно 400 подводным кабелям. По ним "ежедневно проходят финансовые операции на сумму около 10 триллионов долларов США", уточнил он.

Кеттлер рассказал, что Россия сейчас активно создает карты такой инфраструктуры так же, как и Китай. Союзники по НАТО продолжают внимательно следить за подобными угрозами.

Напомним, ранее стало известно, что китайские телекоммуникационные компании намерены проложить подводный интернет-кабель для конкуренции с США. Стоимость проекта оценивают в 500 миллионов долларов.

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