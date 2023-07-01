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Росія може накопичувати ракети для "якихось підступніших намірів", - Ігнат

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія зараз не завдає масових ударів і, ймовірно, накопичує ракети. Ворог може використати їх для "якихось підступніших намірів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у РФ", - зазначив він.

Ігнат припустив, що Росія "оговтується" після подій на внутрішньополітичній арені, маючи на увазі невдалий бунт ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина.

Речник додав, що російська авіація продовжує атакувати Україну. Зокрема, тактична авіація РФ на фронті б'є керованими авіаційними бомбами.

Атаки Росії

Нагадаємо, Росія з кінця квітня відновила масовані атаки по мирних містах України. Окупанти застосовують дрони-камікадзе іранського виробництва та ракети різних типів. Зокрема, росіяни почали частіше бити балістикою та аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Минулої ночі армія РФ запустила по Україні 13 іранських дронів "Шахед" та 4 ракети С-300. Сили ППО збили 10 безпілотників. Росіяни атакували військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області.

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