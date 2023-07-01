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Россия может накапливать ракеты для "каких-то коварных намерений", - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сейчас не наносит массовых ударов и, вероятно, накапливает ракеты. Враг может использовать их для "каких-то коварных намерений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно лишь предполагать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", - отметил он.

Игнат предположил, что Россия "приходит в себя" после событий на внутриполитической арене, имея в виду неудачный бунт главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Спикер добавил, что российская авиация продолжает атаковать Украину. Так, тактическая авиация РФ на фронте бьет управляемыми авиационными бомбами.

Атаки России

Напомним, Россия с конца апреля возобновила массированные атаки по мирным городам Украины. Оккупанты применяют дроны-камикадзе иранского производства и ракеты разных типов. В частности, россияне стали чаще бить баллистикой и аэробалистическими ракетами "Кинжал".

Минувшей ночью армия РФ запустила по Украине 13 иранских дронов "Шахед" и 4 ракеты С-300. Силы ПВО сбили 10 беспилотников. Россияне атаковали военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

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