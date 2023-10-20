Росія може накопичувати ракети для масованих ударів по Україні, - Шмигаль

"В енергетичній системі зараз дефіциту немає. Відключення чи графіки не застосовуються. Але розуміємо, що ворог може накопичувати ракети для масованих ударів, а тому продовжуємо підготовку", - сказав він.

Шмигаль також розповів про перебіг опалювального сезону. Так, наразі до тепла поступово підключають усе більше міст. Насамперед місцева влада має включити опалення в школах, лікарнях, дитячих садочках та інших об’єктах соціальної інфраструктури.

Прем'єр зазначив, що тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін. Субсидії продовжують автоматично. Всім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися з новою заявою на опалювальний сезон. Пенсійний фонд має все перерахувати.

Запаси ракет у РФ

У вересні The New York Times повідомило, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль, що були введені Заходом. Тож країна-агресор збільшила виробництво ракет, воно навіть перевищило довоєнний рівень.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що від ефективності санкцій, введених проти Росії, залежить, чи зможе РФ і надалі вироблять ракети та вбивати ними українців.

Додамо, що в уламках ракет, якими Росія б'є по території України, часто знаходять іноземні компоненти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.