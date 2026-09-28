Росія може кинути перших мобілізованих на фронт вже у жовтні, - "Мадяр"

За його словами, російський диктатор Володимир Путін намагатиметься діяти максимально швидко та відправлятиме мобілізованих на передову без належної підготовки. Якщо раніше окупанти залучали переважно контрактників за гроші, то тепер прихована мобілізація переходить у легальну та відкриту фазу.

"Мобілізація, котра станом на сьогодні вже запущена, але в прихованому вигляді, із завтрашнього дня набере легальний статус, і Путін нею скористається, бо у нього не залишиться ніяких спотикачів, котрі обмежать його від агресивних дій", - зазначив "Мадяр".

Він вважає, що у Росії розпочнеться примусове "пакування у вагони" непідготовлених росіян для відправки на фронт.

"Ми очікуємо суттєве збільшення живої сили на смузі противника на фронті вже починаючи з наступного місяця", - сказав Бровді.

Оцінка загрози та готовність Сил оборони

Військовий наголосив, що залучення такої кількості людей стане серйозним випробуванням для України. Водночас він заявив, що українські захисники готувалися до подібного розвитку подій і не мають ілюзій щодо легкості боїв.

"І тут немає жодних рожевих окулярів про це, що це буде легкою прогулянкою. Це випробування. Але ж ми усвідомлювали це вже певний проміжок часу", - підкреслив командувач СБС.

Він додав, що через відсутність підготовки у новобранців втрати ворога лише зростатимуть, а у підрозділів Сил безпілотних систем додасться роботи на полі бою.

"Мадяр" зауважив, що диктатор поспішає реалізувати свої плани через задекларований намір захопити Донбас і не зважає на сезонні чинники. Він пояснив, що наступати за відсутності листя складніше за класичними канонами війни.