Росія не може і не повинна перемогти, потрібно продовжувати підтримку України, - Макрон

Війна, яку розв'язала Росія проти України, стосується майбутнього всієї Європи. Злочин агресії не можна терпіти ні за яких обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Франції Еммануеля Макрона під час спільної прессконференції з президентом Володимиром Зеленським і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Росія не може і не повинна перемогти. Поки він (Путін - ред.) атакує, нам буде необхідно продовжувати військову підтримку, необхідну для збереження України", - зазначив політик.

Макрон також запевнив, що Київ може розраховувати на допомогу Парижа у "розбудові миру". За його словами, запропонований Зеленським мирний план є "основою для обговорення цього шляху.

"Ми хочемо разом будувати мир, мир, який справедливий для України, її народу, його мужності і який дає змогу будувати простір безпеки для всіх", - додав глава Франції.