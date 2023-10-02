Росія може готувати випробування ядерної ракети "Буревісник", - NYT

Видання проаналізувало супутникові знімки аеродрому "Рогачево", який знаходиться на острові Північний Архангельської області. На знімку від 20 вересня помітно, що на аеродромі знаходиться велика кількість техніки, у тому числі вантажівка з причепом, яка, ймовірно, відповідає розмірам ракети.

Фото: супутниковий знімок 20 вересня (nytimes.com)

Аналогічну вантажівку та техніку журналісти помітили і на супутниковому знімку, який було зроблено вже 28 вересня.

Також, згідно з інформацією видання, 31 вересня російська влада рекомендувала пілотам не літати в районі острова Північний. З того часу дія цього попередження неодноразово продовжувалася і станом на сьогодні воно діє до 6 жовтня.

"Аналогічне повідомлення Росія випустила перед випробуванням "Буревісника" у 2019 році", - пишуть журналісти.

При цьому, як повідомляє NYT, на початку серпня на авіабазі "Рогачево" два російські літаки, які збирають дані про пуски ракет, були помічені приблизно за 160 кілометрів на південь від місця запуску.

Фото: супутникові знімки літаків (nytimes.com)

Вони залишалися на цій базі принаймні до 26 вересня. У ході випробувань "Буревісника" у 2018 році літаки такого ж типу теж були поблизу.

Що відомо про "Буревісника"

Варто зауважити, що "Буревісник" - це міжконтинентальна крилата ракета, яка, як заявляють росіяни, нібито здатна бити по цілях за тисячі кілометрів.

Представники країни-агресора неодноразово вихвалялися, що ракета обладнана ядерним двигуном, за рахунок чого і може долати такі відстані.

Водночас усі випробування "Буревісника", які проводила Росія, були невдалими. Ракета максимум долала 35 кілометрів, після чого падала у море.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав позбавити Росію ядерної зброї.