Росія може готувати нову масовану ракетну атаку на 24 лютого, - Гуменюк

"Наразі корабельне угруповування перебуває в тій самій кількості, продовжують перебувати на службі два підводних ракетоносії, споряджені до 8 ракетами "Калібр". Це говорить про те, що ворог не відмовився від ракетних атак", - сказала Гуменюк.

За її словами, це може бути як масована атака, так і комбінована ракетна атака, а також можливі і точкові удари.

"Як правило, пуски з підводних човнів ускладнені в виявленні. Таким чином ворог може тероризувати місцеве населення загрозою цих ударів. Пам'ятаймо про те, що вони частіше грають м'язами", - акцентувала Гуменюк.

Вона зазначила, що росіяни також тримають напоготові ще надводні ракетоносії, які перебувають в пунктах базування і скоріш за все проходять переспорядження і готуються до наступного виходу.

"Якщо говорити про (часовий проміжок - ред.) від одного масованого удару до іншого - це, як правило, до двох тижнів. Можемо зауважити, що від попередньої до наступної (масованої атаки - ред.) - це якраз 24 лютого. Пам'ятаючи про тяжіння ворога до сакральних дат, треба бути напоготові", - заявила Гуменюк.

Нагадаємо, станом на ранок 13 лютого, у Чорному морі росіяни тримають до 12 кораблів, два з них є носіями ракет "Калібр".

Додамо, раніше військові не виключали імовірність завдання ворогом точкових ударів по Україні.

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