Росія може економити ракети для ударів по Україні зимою: що під загрозою

Російські війська стали менше бити крилатими ракетами по території України. Можливо, ворог їх береже для обстрілів українських об'єктів критичної інфраструктури взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що окупанти почали активно використовувати безпілотники для атак, оскільки не мають необмеженого запасу високоточних ракет.

"Тому вони почали застосовувати активніше БПЛА. Очевидно, що ракети вони почали берегти для стратегічних цілей - це об'єкти критичної інфраструктури, можливо, вони бережуть ракети на зиму", - пояснив Ігнат.

Крім того, він розповів, що знищення великої кількості російських бойових літаків останніми днями пов'язане з тим, що ЗСУ ведуть контрнаступ на кількох ділянках, а тому противник дедалі частіше наближає авіацію до лінії фронту.

Нагадаємо, що 11 вересня, РФ завдала ракетного удару по критичній інфраструктурі в Харківській області, внаслідок чого було пошкоджено ТЕЦ-5. Через це у низці областей спостерігались перебої зі світлом.

Додамо, що через російські обстріли потерпає Запорізька АЕС. В "Енергоатомі" попередили, що станція через дії росіян може перейти в режим блекауту та пояснили, чим це загрожує.

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